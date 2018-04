Besøg af Custom Car Club

Ådum: Der var tæt trafik i Ådum ved middagstid på St.Bededag. Flotte amerikanerbiler drejede ind foran Martin Andersens veteranbiludstilling.

Den ene store bil efter den anden fyldte pladsen. Herning Custom Car Club havde sommerstart med Ådum som dagens første besøg. Martin Andersen bød velkommen til sin udstilling, hvor Buick som bekendt er hans absolut foretrukne mærke.

En rød Cadillac fra 1903 skiller sig ud fra de øvrige køretøjer. Den anskaffede Martin Andersen sig for fem år siden for at få en bil, der var gammel nok til at deltage i verdens ældste væddeløb, London-Brighton løbet. Et par af de yngste deltagere fik til stor fornøjelse for alle en prøvetur i det sjældne køretøj.

Martin Andersen viste også de fire biler, som han for nylig har bidraget med til filmoptagelser i Sønderjylland om Første Verdenskrig.

Efter en god start i Ådum fortsatte klubben til Bork Havn og skulle som dagens sidste mål besøge klubmedlemmer i Astrup. Klubben har godt 140 medlemmer og klubaften hver tirsdag.

Bodil