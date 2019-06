Beslutning om skrappere kriterier for revalidering udskudt: Politikerne har brug for mere tid

Ringkøbing-Skjern: Beskæftigelsesudvalget vil vente til august med sige ja eller nej til skrappere kriterier for, hvem der i fremtiden skal tildeles revalidering.

Det blev konklusionen, da beskæftigelsesudvalget mandag diskuterede kommunens politik på revalideringsområdet. Baggrunden er, at Ringkøbing-Skjern har 134 borgere på revalidering, hvilket er langt flere end andre kommuner. Samtidig har forvaltningen en statistik, der siger, at under halvdelen af de revaliderede er i fast arbejde et halvt år efter endt revalidering.

Ordningen anses for at være dyr, da kommunen skal betale understøttelse svarende til dagpengesatserne, mens revalidenden tager en ny uddannelse.

Administrationen har derfor lavet nye og skrappere kriterier, der skal anvendes i alle fremtidige tilfælde, hvor en borger beder om at blive revalideret. Kriterierne vil alt andet lige betyde, at færre vil få revalidering. Administrationen havde indstillet, at udvalget mandag godkendte kriterierne, men efter en lang drøftelse besluttede politikerne at forlange sagen udskudt til august.

- Vi har bedt om at få mere tid. Der var enighed om, at der er behov for en præcisering af lovgrundlag og målgruppe. Vi vil se på, hvad lovens intentioner er, og hvordan det kan være, at vi har så mange revalidender, og hvorfor vi har så lav en effekt, siger udvalgsformand Kristian Andersen (KD).

Udvalgsmødet mandag var imødeset med spænding af 36-årige Sanne Mortensen fra Ringkøbing, som Dagbladet fortalte om i søndags. Sanne Mortensen, der ikke længere kan holde til at arbejde som sosu-assistent på grund af dårlige knæ, føler, at kommunen svigter sit løfte om at bevilge hende revalidering til ergoterapeut.

Hun fik i går tirsdag en god nyhed, der giver hende håb om alligevel at kunne få opfyldt sit ønske at blive revalideret.

- Jeg har fået at vide af min jobrådgiver, at jeg skal have udarbejdet en lægerklæring kaldet LÆ265, som skal foreligge, inden der kan bevilges revalidering, fleksjob eller førtidspension. Jeg håber, at det i mit tilfælde giver adgang til revalidering, fortæller Sanne Mortensen.

Udvalgsformand Kristian Andersen har udtalt, at der ikke er givet ordre til en opbremsning i tildelingen af revalidering, selv om der overvejes skrappere kriterier til tildelingen.