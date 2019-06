Beskyttet værksted rømmes over sommeren: Fremtiden for bygningerne er endnu usikker

For selvom man fredag stadig kunne se trædele til de køjesenge, Skjern Industri-Service har levet af at sælge i mange år, er produktionen nu endegyldigt stoppet.

Skjern Industri-Service er et beskyttet beskæftigelsestilbud, som nu lukker. 20 førtidspensionister og fire fleksjobbere har i år brugt tilbuddet, mens der var tre fuldtidsansatte medarbejdere til at styre produktionen og det pædagogiske arbejde. Værkstedet producerede især køjesenge til eksport, hvor Tyskland agerede hovedmarked. Skjern Industri-Service er 40 år gammel. Stedet på Svinget 5 i Skjern tæller omtrent 1500 kvadratmeter.

Ejendomscenter: Vi skal have det fulde overblik

I foråret forsøgte kommunen først at finde en køber, der ville drive Skjern Industri-Service videre i privat regi. Det lykkedes ikke.

Herefter gav forvaltningen for handicap og psykiatri udtryk for, de heller ikke kunne bruge bygningen til andre formål.

Nu er kommunens ejendomscenter ved at undersøge, om andre kommunale arbejdspladser kan bruge værkstedsbygningerne med tilhørende administration. Det bekræfter Ole Juul Thomassen, som leder kommunens ejendomscenter.

Ejendomscentret skal efter sommerferien give deres bud på, hvem der kan bruge de omkring 1500 kvadratmeter. Hvis der ikke er nogen kommunale arbejdspladser, som kan passe ind i bygningerne, skal bygningen sættes til salg.

Uanset udfaldet forventer Ole Juul Thomassen, at bygningen først får nye brugere i begyndelsen af 2020 - mere end et år efter beslutningen om at lukke værkstedet blev truffet.

- Hvis vi kunne speede processen op, ville det være rart, men hvis man skynder sig, kan man også overse noget. Der må vi bare sige, at vi er en stor organisation med mange forskelligrettede hensyn. Vi skal have det fulde overblik over, hvilke kvadratmeter kommunen måske kunne få brug for i Skjern. Er der et nyt tilbud, vi skal lave? Har vi nogle kommunale tilbud, der har lejet sig ind et andet sted, som kunne flytte ind her i stedet? Det kunne også være, at man et andet sted oplevede pladsmangel og derfor kunne flytte noget ud i bygningerne her. Det er kompliceret regning, siger Ole Juul Thomassen.