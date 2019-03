Beskyttet værksted lukker: Nu har brugerne Brian og Brian fremtiden på plads

- Det var værst, på dagen hvor vi fik at vide, stedet skal lukke. Jeg havde ikke sovet en hel weekend og var fuldstændig smadret, da jeg mødte ind mandag. Siden vi har fået at vide, hvor vi skal hen, er der faldet ro.

- Vi havde håbet, der var nogle tråde, vi kunne trække i, men det viste sig, der ikke var nogen at trække i. Beslutningen var taget, og pengekassen var tom. Det var op ad bakke. Nu synes jeg da, at det er væsentligt sjovere, for der er kommet en løsning på det hele, siger Brian Thomsen.

Men nu er der altså forår og formiddagsfrokostpause. Førtidspensionisterne Brian Olsen og Brian Thomsen er klar over, det kommunale værksteds endeligt står ved magt, og at hverdagen med kollegaerne derfor stopper senest 30. juni. Men nu er der styr på, hvad de skal bagefter.

Skjern: Skraldlatter er det første, der møder mig, da jeg åbner hoveddøren. Sådan var det bestemt ikke, sidst jeg besøgte i januar. Dengang havde brugere og personale på det beskyttede værksted Skjern Industri-Service få dage for inden fået at vide, stedet skulle lukke.

Skjern Industri-Service er et beskyttet beskæftigelsestilbud for førtidspensionister. 22 førtidspensionister bruger værkstedet, mens der er tre fuldtidsansatte medarbejdere.Værkstedet producerer især køjesenge til eksport. Tyskland udgør det største marked. Værkstedet hører under Å-Center Syd, som også råder over eksempelvis værkstedet Me-Tri. Skjern Industri-Service er 40 år gammel, men lukker ved udgangen af 30. juni.

Brian Thomsen er på Skjern Industri-Service to dage om ugen, for han er allerede begyndt tre dage om ugen i Lem Hallen, hvor han også skal være efter sommerferien. .Foto: Jørgen Kirk

- Det passer mig utroligt godt. Man kan heller ikke slappe for meget af, for maden skal ud inden klokken 12. Hvis man kommer klokken 12.05, så er man nok ikke særligt populær, tror jeg. Lidt pres er der nok på én. Hvis der ikke bliver mere pres end nu, gør det mig ikke spor. Det kan slet ikke sammenlignes med før som lastbilchauffør. Det var for meget pres til mig i hvert fald, siger Brian Thomsen.

I Lem Hallen er han faktisk allerede begyndt de tre dage om ugen. Her hjælper han med alt fra at rense toiletter, støvsuge i billardrummet og at køre mad fra køkkenet ud til skoler og virksomheder. Brian Thomsen var lastbilchauffør, inden han blev førtidspensionist. Tidsplanen er nu ikke så proppet, og vagterne ikke nær så lange, som da han kørte lastbil. Men oplevelsen af at se området og landevejen får han ved at køre mad ud.

- Jeg havde helst set, jeg skulle være ét sted. Det var det største håb at kunne være det samme sted hele ugen, men når nu de i Lem ikke skal bruge mig mere end tre dage, er der ikke noget at gøre ved det, siger Brian Thomsen.

Samtidig får han mulighed for også i fremtiden at se Brian Thomsen og nogle af de nuværende kollegaer. For Brian Thomsen skal også over til en anden afdeling af Å-Center Syd i to dage om ugen, mens han de tre andre skal være hos Lem Hallen morgen og formiddag og på Rosengården om eftermiddagen.

Brian Olsen har stået for at lakere de køjesenge, de producerer på det beskyttede værksted, og så har han været udendørs altmuligmand. Den sidste titel beholder han for andre afdelinger af Å-Center Syd, når Skjern Industri-Service lukker. At han kan beholde de grønne fingre, glæder Brian Olsen.

Brian Olsen lakerer træ og holder de grønne områder hos Skjern Industri-Service. Tjansen som udendørs altmuligmand får han nu hos et andet område af Å-center Syd, men det bliver mærkeligt at skulle farvel til flere kollegaer til sommer, når nu han har været hos Industri-Service i snart 25 år. Foto: Jørgen Kirk

Plan klar for alle brugere

De to Brian'er er bestemt ikke de eneste, der er ved at have styr på, hvad der skal ske efter sommer. For Å-Center Syd har lagt en plan sammen med de 22 brugere, fortæller daglig leder Charlotte Svarrer. Centerlederen lægger ikke skjul på, det ikke har været den sjoveste opgave at skulle lukke værkstedet. På den anden side har det været en vigtig opgave at hjælpe brugerne.

- Det er en svær situation at stå i for de borgere, og som leder er det så de opgaver, vi får. Jeg tror ikke, der er nogen, der synes, det er en af de sjoveste opgaver ved at være leder. Det er de her opgaver, jeg gerne ville have været foruden, men de skal løses, og der er meget fokus på, det skal blive bedst muligt for de mennesker, der skal videre. Vi håber, nye døre åbner sig for dem, og at de på den lange bane vil trives, siger Charlotte Svarrer.

Med køreplanen fra sommer lagt fast er begge Brian'er da også knapt så kede af at se frem i tiden. Det samme kan de mærke på de andre brugere, i takt med at flere og flere finder ud af hvad de skal. Tidligere har der været dage, hvor man godt kunne mærke, at de andre ikke altid lige var i humør til at snakke. Dage, hvor tonefaldet afslørede humøret ganske tydeligt.

Nu er der så lysere tider og lysere stemmer på vej; i hvert fald indtil slutningen af juni for alvor nærmer sig. Her tror Brian Olsen, at lukningen igen kan komme til at fylde noget for ham selv.

- Det bliver mærkeligt ikke at skulle se de venner, man har fået hernede. Det får jo en ende. Jeg synes, det er meget ærgerligt, jeg ikke skal være her mere. Det bliver værst den dag til allersidst, tror jeg,siger Brian Olsen.

Skjern Industriservice fyldte 40 år 1. februar. Brian Olsen har været med i nærved de 25 af årene.