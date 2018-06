Beskyldninger og grove fejl: Sag om tyvebande kan tage stor drejning

Herning: For en uge siden begyndte retssagen mod seks litauiske mænd, der ved retten i Herning stod tiltalt for intet mindre end 40 forhold. 31 af dem indbrud, og heraf var de 14 begået i Ringkøbing-Skjern.

Tyvebanden fra Hee står tiltalt for 40 punkter i anklageskriftet.De 31 handler om indbrud, og den samlede værdi er på mere end 2 millioner kroner. 14 af indbruddene er begået i Ringkøbing-Skjern. Tarm, Skjern, Rindum, Videbæk, Spjald og Lem er bare nogle af de steder, der formodes at have haft besøg af banden. Flere af de stjålne koster er efterfølgende blevet fundet i to sommerhuse i Hee, hvor seks litauiske mænd boede. Deres forklaring er, at de var i Danmark for at skulle fiske, mens andre skulle til fødselsdag. To af de tiltalte var udvist af Danmark, og tre af dem er tidligere straffet.

Ingen tvivl

Det lignede ellers længe en hurtig afgørelse.

Anklageren skulle kun bruge 25 minutter til at forklare, hvorfor hun mente, at de seks mænd skulle dømmes sammen for samtlige forhold:

- Det er meget usandsynligt, at to tyvebander med nøjagtigt samme fremgangsmåde tilfældigt skulle vælge to huse lige ved siden af hinanden. I øvrigt de to eneste huse, der var udlejet, lød det fra anklageren.

Anklageren fulgte op med et krav om tre og et halvt års fængsel til tre af de tiltalte, mens to andre var tidligere straffet, udvist og derfor skulle have et år mere. Fire og et halvt år var også kravet til den sidste, som anklageren desuden ville have dømt for hæleri.