Beskæftigelsesminister om kommunens afgørelse i Hilde-sagen: Mystisk og unødvendig

Troels Lund Poulsen mener, at der er en række muligheder for at forlænge Hilde-Kristins sygedagpenge.

Ringkøbing-Skjern: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) var en af de mange tusinde, der på Facebook viderebragte Hilde-Kristin Reed Mogensens beretning om, at hun havde fået frataget sine sygedagpenge tre dage efter sin kræftoperation.

Ministeren undrede sig over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse.

"Jeg kan af gode grunde som minister ikke blande mig i din konkrete sag. Men også på mig virker kommunens beslutning mystisk - og unødvendig - fordi der er en række muligheder for at forlænge udbetaling af sygedagpenge ud over 22 uger", forklarede ministeren og uddybede hvordan:

"Det gælder, når en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom, og også hvis man er i gang med eller venter på lægebehandling. Igen - uden at blande mig i din sag, så mener jeg, at du bør falde ind under en eller flere af betingelserne for at kunne få sygedagpenge".

Mandag aften siger Troels Lund Poulsen til Dagbladet:

- Jeg kender af gode grunde ikke detaljerne i den konkrete sag, men reagerede alene ud fra det, som Hilde-Kristin skrev på sin Facebook. Og her synes jeg, det var oplagt, at de ret klare bestemmelser, der gør det muligt at forlænge perioden med sygedagpenge, måtte være opfyldt i denne sag.

Er reglerne for svære at skønne i, når Ringkøbing-Skjern ifølge din mening træffer en forkert beslutning?

- Jeg mener, at reglerne er ret klare og ikke burde give anledning til store misforståelser i landets kommuner. Men jeg er klar over, at der alligevel i hvert fald i medierne i en række tilfælde rejses tvivl om, hvorvidt kommunerne tolker reglerne rigtigt.

- Derfor er jeg også helt parat til, at vi sætter os ned i ministeriet og i den politiske forligskreds bag lovgivningen for at se på, om vi kan gøre det endnu mere klart, hvad der som lovgivere er vores hensigt med reglerne. Vi er i forvejen i gang med en evaluering af hele sygedagpenge-reformen, og her vil det være naturligt også at tage dette op, siger ministeren.

Ringkøbing-Skjern Kommune vil afvente Hilde-Kristin Reed Mogensens første kontrol om 14 dage. Hvis den viser, at hun er kræftfri, vil hun miste sygedagpenge og bliver sat i jobafklaring. Det er ifølge Hilde-Kristin Reed Mogensen den besked, hun fik mandag fra beskæftigelseschef Kim Ulv Christensen.

Hilde-Kristin Reed Mogensen skal modtage seks ugers strålebehandling for at hindre kræften i at dukke op igen. Hendes sagsbehandler vil dog ikke anerkende strålebehandling som helbredende behandling, men anser det blot som forebyggende, siger Hilde-Kristin Reed Mogensen.

Dermed kan hun ikke få forlænget sygedagpengene efter paragraffen, der handler om at være i lægelig behandling - og som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen peger på som relevant.