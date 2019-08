BORRIS: Politiet måtte torsdag aften ved 23-tiden sende en patrulje til Borris-lejren for at hente en finne, der havde kigget lidt for dybt i flaskerne. Manden, der er 21 år, deltog i et stævne og blev så ustyrlig, at hverken de andre stævnedeltagere eller politiet kunne få ro på ham. Han endte derfor med at sove i detentionen.