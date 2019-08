BORRIS: Et mindre drama udspillede sig ved 15-tiden mandag ved Borris Skydeterræn, hvor en 59-årig mand fra Stakroge lagde vejen forbi. Det gav problemer, fordi manden, der kørte på motorcykel, havde fået alt for meget alkohol og insisterede på at komme ind på skydeterrænet. Personalet måtte derfor tilbageholde den 59-årige, som blev overtaget og anholdt af politiet. De opdagede desuden, at manden heller ikke er i besiddelse af et kørekort til motorcyklen.