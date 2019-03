Bent overrasket midt i sin morgensmøg: Fandt livløs mand drivende rundt i vandet

En stille morgensmøg ved Stauning Havn ændrede sig for Bent Jeppesen, der fandt den livløse mand.

I første omgang troede han, at han havde taget fejl, men da det gik op for ham, at han havde set rigtigt, slog han alarm til 112.

- Jeg sad ved lygterne på havnekanten, da jeg så noget, der drev i vandet. Da jeg kiggede efter, kunne jeg se, at det lignede et menneske, fortæller Bent Jeppesen.

Stauning: Bent Jeppesen, der har Stauning Fiskesø, nyder roen ved Stauning Havn, så fredag morgen ved halv ni-tiden tog han bilen til havnen for at nyde en cigaret med udkig til vandet.

- Men det er godt, at han blev fundet, så familien kan få besked. Der er mange druknede, man aldrig finder, tilføjer han.

Her hilste han på Jørgen Kamp Jensen og Gunnar Jensen, som også kommer ved Stauning Havn jævnligt

Den druknede blev fundet nær trailerrampen ved Stauning Havn. Politi og beredskab spærrede hurtigt stedet af. Senere kom Beredsskabsstyrelsen og satte et telt op, så politiet kunne arbejde uforstyrret. Foto: Anita Rahbek.

Endnu uvist

Politiet betragter som udgangspunkt dødsfaldet som et mistænkeligt dødsfald, men understreger dog, at man ikke mener, at der er sket en forbrydelse.

Havnekajen er spærret af, da retsmedicinere og teknikere har undersøgt stedet. Beredsskabsstyrelsen har givet en hjælpende hånd ved at stille et telt op, så der kunne være arbejdsro for politiet.

Ved middagstid fredag er der endnu ingen afklaring på, hvem den dødfundne mand er.