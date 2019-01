Bent og Charlotte går helt i fisk: Fyr og flamme over at få chancen

Bent Jeppesen og Charlotte Clausen ser frem til at forpagte Stauning Fiskesø, for lige den sø har de brugt meget tid ved sammen med familie. Foto: Jørgen Kirk

De ejer allerede en fiskesø i Hemmet, og nu får ægteparret Bent Jeppesen og Charlotte Clausen chancen for at forpagte den sø, de har været gladest for at fiske i.

Stauning/Hemmet: Det var søen, der dannede rammen om familieudflugter og parudflugter, og det var søen, de hentede inspiration fra, da de skulle gå fra at være almindelige lystfiskere til selv at drive en put and take-sø. I år forpagter Charlotte Clausen og Bent Jeppesen så for første gang Stauning Fiskesø. - Det har i vores øjne været en topsø. Det var søen. Så vi var da lidt fyr og flamme, da vi fik chance for at prøve kræfter med det, siger Bent Jeppesen. Den 58-årige vestjyde er opvokset i Ringkøbing og har de seneste 25 år gået efter at få ørreder på krogen og et smil på læben ved Stauning Sø. Siden 2002 har Charlotte Clausen så også været fast inventar på fisketure; livet i vandkanten har de to været så glade for, at de i 2011 købte et hus i Hemmet med dertilhørende fiskesø. Nu fordobler de ved både at eje søen i Hemmet og drive søen i Stauning for ejer Tage Kristensen.

Fiskesøerne i Hemmet og Stauning To fiskesøer ligger tæt på Stauning, og Stauing Fiskesø er den, der ligger som nabo til Stauning Whisky. Stauning Fiskesø blev gravet i 1992 og blev indviet i 1993.



Tage Kristensen, der tidligere har siddet i byrådet i Skjern for Venstre, har siden begyndelsen ejet put and take-søen. Tage Kristensen har de sidste par år lejet søen ud til forskellige forpagtere.



Søen er omtrent 10.000 kvadratmeter og op til fem meter dyb.



De nye forpagtere af Stauning Fiskesø, ægteparret Charlotte Clausen og Bent Jeppesen, ejer desuden en put and take-sø i Hemmet. Søen i Hemmet er udgravet i 1986. Ægteparret har ejet søen siden 2011.



I begge søer er det planen, man skal kunne fange fortrinsvis regnbueørreder.



Begge fiskesøer har deres egen Facebookgruppe.



Hemmet Fiskesø åbner lørdag 16. marts, mens søen i Stauning åbner 9. marts.

Foto: Jørgen kirk Stauning Fiskesø adskiller sig meget fra den sø, Charlotte Clausen og Bent Jeppesen selv ejer i Hemmet. I Hemmet er der træer tæt på søen og siv i vandkanten, mens søen i Stauning har veltrimmet græs, en bålplads, et madpakkehus og en legeplads rundt om. Foto: Jørgen Kirk

Hemmet var bly, Stauning er guld Både Charlotte Clausen og Bent Jeppesen kalder deres egen sø i Hemmet for et hjertebarn. Hjertebarnet agerede de første år også tidrøver. For søen var under den tidligere ejer groet til med træer, så de brugte et par måneder på at gøre den klar til deres første sæson. Og så brugte Charlotte Clausen og Bent Jeppesen yderligere et par år på at trække kunder til. - Der gik to-tre år, før der var et anstændigt antal mennesker, siger Charlotte Clausen. I 2018 havde parret så deres bedste år som søejere. De er derfor optimistiske, når de ser på mulighederne for at drive Stauning Sø oveni. Det er også en opgave, de går til med respekt. For Staunings Søs eneejer, Tage Kristensen, var en fast rådgiver, når parret havde brug for hjælp til, hvordan de nu lige skulle gøre i Hemmet. - I Hemmet fik vi en klump bly at arbejde med. I Stauning får vi en klump guld. Her skal vi ikke begynde fra nul, som vi skulle i Hemmet, siger Bent Jeppesen.

Stamkunder fylder mest Bent Jeppesen er i fleksjob som lastbilchauffør, mens Charlotte Clausen arbejder som socialformidler i Varde Kommune. Når sæsonen løber fra marts til november, er der derfor nok at se til. Ægteparret skal bestille ørreder hos et lokalt dambrug, så der hele tiden er chancer for at få bid. De skal også holde styr på mængden af gæster, så de kan sjusse sig frem til, hvor meget der er blevet fanget, og om der derfor er behov for at sætte flere fisk ud, førend det var planlagt. Det kræver tid, men det skaber også stamkunder. - Nogle har vi kendt, lige siden første år vi har åbnet, siger Charlotte Clausen. - Ja, det bliver jo en form for venner. Hvis lystfiskere først finder et sted, der er godt, er de utroligt loyale. Vi har haft folk, der kørte fra Hamborg bare for at fiske fredag og lørdag, siger Bent Jeppesen. Bent Jeppesen og Charlotte Clausen ved, at flere af de faste fiskere i Hemmet også bruger søen i Stauning, så nu kan de se frem til at hilse på kunderne flere steder. Selvom der er et overlap i kunder, har de aldrig set Stauning som en konkurrent, for fiskesøerne har hver deres charme; søen i Hemmet har træer helt ned til vandkanten, og nogle steder skal man skubbe lidt til sivet for at komme til. Søen i Stauning har trimmet græs hele vejen rundt og er udstyret med en lille legeplads samt pladser til grill og bål.

Håber på en pensionshobby De seneste otte år har Charlotte Clausen og Bent Jeppesen brugt som alkymister i forsøget på at omforme bly til guld i Hemmet. En guldrandet forretning er det nok ikke helt blevet til endnu, men nu har de en fælles lystfiskerhobby, der ikke længere koster dem penge. Derfor lyder håbet, at de kan blive ved med at drive mindst en fiskesø, når pensionistlivet kalder. Og så kan det også være, der bliver mere tid til at selv at smide snøren ud. Hvis Charlotte Clausen da ellers kan nænne det. - Vi har faktisk ikke fisket så lidt, efter vi fik vores egen sø, siger Bent Jeppesen. - Så er det vores egne fisk, det går ud over, og det kan jeg ikke rigtigt lide, siger Charlotte Clausen med et grin.