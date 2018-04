Bent Nyegaard bøjer sig i respekt for Skjern Håndbold

Skjern: Det er den største sensation i Champions Leagues historie, hvis Skjern Håndbold over to kampe slår Telekom Veszprem ud.

Så klar var TV 2s håndboldekspert Bent Nyegaard i mælet, før Skjern Håndbold skulle spille den første kamp på hjemmebane mod Veszprem.

Bent Nyegaard ville godt give Skjern en chance i hjemmekampen, men over to kampe kunne han ganske enkelt ikke forestille sig, at et så ekstraordinært stærkt hold som Veszprem ville tabe.

- Jeg lyver jo sjældent, så nu her er vi helt sikkert tæt på at være oppe i den største sensation i Champions League. Jeg mindes ikke at have set to hold med så stor forskel økonomisk og styrkemæssigt som på Skjern og Veszprem, hvor det så er det lille hold, der vinder. Et eller andet sted giver det jo ikke nogen mening. Det her er virkelig virkelig virkelig slemt for Veszprem. Deres sæson er reelt forbi. Klubbens store mål er Final 4. Det er de gearet til. De tabte finalen for et par år siden, og sidste år røg de ud med et enkelt mål i semifinalen. Nu har de købt Nenadic, for nu skulle det være. Og så bliver de slået ud af Skjern Håndbold. Det siger noget om, hvor stort det er, det Skjern har præsteret, siger Bent Nyegaard.

Han kalder det fuldt fortjent.

- Nej hvor har Ole Nørgaard og Henrik Kronborg sat holdet godt op til det her. Over 120 minutter var Skjern jo hele tiden det bedste hold. Det, der er så afgørende, er, at man hele tiden skaber chancer. At man aldrig går i stå. Og Skjern skabte chancer hele tiden. Samtidig med de stod fantastisk i forsvaret. En helt igennem flot præstation af alle, siger Bent Nyegaard.

Nu venter Nantes.

- Selv hvis Skjern vinder det opgør, så vil sejren over Veszprem for mig stadig være større. Mod Veszprem var Skjern total underdogs. 90-10 i min bog. Mod Nantes vil det være 60-40, selv om Nantes også er et af de helt store hold. Hvis Skjern slår Nantes ud og kommer i Final 4, vil det nærmest være surrealistisk, siger Bent Nyegaard.