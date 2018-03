Bent Graakjær ny turistformand

HVIDE SANDE: Bent Graakjær er blevet valgt som ny formand for Ringkøbing Fjord Turisme.

Det blev besluttet på et konstituerende møde i turistforeningens bestyrelse torsdag aften, hvor Birthe Høst blev genvalgt som næstformand.

Det var første gang, bestyrelsen mødtes efter den dramatiske generalforsamling forleden, da et flertal af foreningens medlemmer væltede formand Jørgen Iversen i utilfredshed med hans ageren i Vesterhav Syd-sagen om placeringen af de kystnære vindmøller.

Samtidig vedtog generalforsamlingen en ny, kritisk holdning til Vesterhav Syd, som turistforeningen nu officielt ønsker flyttet længst muligt ud i Nordsøen.

På generalforsamlingen blev Bent Brodersen, Ringkøbing, valgt ind i stedet for den detroniserede formand.

Bent Graakjær er ikke i tvivl om, hvad hans opgave bliver fremover: - Der er to vigtige opgaver: At samle og udvikle, fastslår han og fortsætter:

- Af generalforsamlingen er vi blevet pålagt at arbejde for at få møllerne længere ud. Men vi skal også arbejde videre med at udvikle vores destination. Dels ved at støtte alle de gode ting, der allerede findes. Dels ved at bakke op om de mange spirende initiativer. Det kunne eksempelvis være gastroturisme, som fødevareminister Esben Lunde Larsen også talte om til generalforsamlingen, eller erhvervsturisme.