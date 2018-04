Bendt Bendtsen vil have ulvene bag militært hegn

VESTJYLLAND: Bendt Bendtsen opfordrer nu regeringen til at tage et opgør med med EU i spørgsmålet om ulve.

- Ulve er en trussel mod husdyr og mod hunde - og måske mod skovbørnehaver. En ulv har også fulgt efter en 13-årig dreng på vej fra skole, og det skal vi ikke acceptere, siger Bendt Bendtsen.

- Både i Värmland i Sverige og i Nordtyskland kan man se, hvordan ulvebestanden vokser og giver stadigt større problemer. Det vil også ske i Danmark, hvis vi ikke gør noget, mener han.

Derfor opfordrer han nu regeringen til at tage et opgør med det habitatsdirektiv fra 1992, som freder ulven.

- Der står ingen steder i direktivet, at Danmark er en del af ulvens naturlige udbredelsesområde. Derfor kan regeringen vælge at tolke direktivet sådan, at ulven ikke hører naturligt til i Danmark. Og så kan vi jo se, om EU vil rejse en sag på det, siger Bendt Bendtsen.

Han mener dog også, at der kan være plads til ulve i Danmark. Men så skal de hegnes ind.

- Man kan da vælge at indhegne et par militære øvelsesområder, hvor ulven så kan være. Eller indhegne et par statsskove og meddele EU, at det er dér, vi har plads til ulven.

- Så er der også et sted, hvor de folk, som gerne vil have ulven, kan gå hen og se, om de kan finde den, siger Bendt Bendtsen.

Han henviser også til at den nye tyske Merkel-regering ifølge sit regeringsgrundlag vil bede EU genoverveje ulvens beskyttelsesstatus.

- Det plejer at rykke, når tyskerne er på banen.

EU-parlamentarikeren henviser også til, at det danske kulturlandskab er hel forandret, hvis man sammenligner med for 200 år siden, da der senest var ulve i Danmark. Dengang var der omkring én million indbyggere i landet. I dag er der knap seks millioner.

- Derfor bør det være en legitim holdning, at ulven ikke længere høre naturligt til i Danmark, siger Bendt Bendtsen.

- Det er let at sidde i hovedstaden og sige, at det er dejligt med ulve i Danmark. Men det er det noget andet med de borgere i Vestjylland, som skal leve med ulven og den usikkerhed, som det giver, siger Bendtsen.