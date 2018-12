Bekræftet: Emil Nielsen skifter til Nantes

Ganske som frygtet skal Skjern Håndbold allerede til sommer ud for at finde en erstatning for målmandstalentet Emil Nielsen, der fortsætter karrieren i Frankrig.

Skjern: Emil Nielsen - 21 år gammel og allerede dansk mester med Skjern Håndbold og nu en kontrakt med den franske storklub HBC Nantes.

- Jo det går stærkt. Uden tvivl, siger Emil Nielsen.

HBC Nantes har gjort brug af frikøbsklausulen i målmandens kontrakt, som i december sidste år blev forlænget frem til 2021. På den måde får Skjern Håndbold en økonomisk kompensation for at slippe Emil Nielsen før tid.

Skjern Håndbolds bestyrelsesformand Carsten Thygesen er både stolt og ærgerlig.

- Som klub er vi enormt stolte over, at vi til sommer sender Emil af sted til et af Europas bedste mandskaber. Samtidig må vi erkende, at vi havde krydset fingre for, at han ville fortsætte sin flotte udvikling i minimum én sæson mere i Skjern Håndbold. Vi har alle dage vidst, at Emil Nielsen var hos os på lånt tid. Han er en ener. Et ekstraordinært målmandstalent med et ubegrænset potentiale, og derfor var vi forberedt på, at situationen kunne opstå, siger Carsten Thygesen.

Hvis det ikke var Nantes, er der stor sandsynlighed for, at en anden storklub havde hentet det store målmandstalent.

- Der har været interesse andre steder fra, men jeg er sikker på, det her er det rigtige for mig. Et fint match, siger Emil Nielsen.

Han kom fra Århus Håndbold forrige sommer, og var stærkt medvirkende til Champions League-succesen og DM-triumfen i maj måned. En titel Emil Nielsen hungrer efter at gentage inden opholdet slutter i det vestjyske.

- Jeg kan skrive en 20-siders lang stil om, hvor meget Skjern Håndbold har betydet for mig. De troede på mig, da jeg var nede i det sorteste hul i mit sygdomsforløb. Det vil jeg for evigt være klubben taknemmelig for, siger Emil Nielsen.

Han har selvfølgelig haft sine betænkeligheder ved i så ung en alder at rykke til et fremmed land.

- Håndboldmæssigt tror jeg, det bliver et stort spring. Kulturelt bliver det også en stor udfordring. Men alt i alt glæder jeg mig bare helt vildt. Det er en kæmpe drengedrøm, som går i opfyldelse. Jeg glæder mig helt vildt til at prøve mig af i én af verdens største ligaer. Men først handler det om at slutte af med manér i Skjern - og forhåbentlig runde af med endnu en DM-medalje, så vi kan mødes i Champions League til næste år, siger Emil Nielsen.

Han har ikke besøgt klubben som led i kontraktforhandlingerne.

- Men jeg har jo været der to gange med Skjern Håndbold inden for et halvt års tid. På de ture har vi set, at det er en dejlig by. Og jeg har lige set, at der er 12 grader lige nu. Det er da ikke så galt tre dage før juleaften. HBC Nantes har gode faciliteter, og det hele virker meget professionelt. Jeg er helt tryg ved det hele, fortæller Emil Nielsen.

I det næste halve års tid vil Emil Nielsen forsøge at lære noget fransk.

- Jeg ved, der er undervisning i Herning, så det må jeg jo køre efter, hvis jeg ikke finder noget tættere på Skjern. Det vil være dejligt ikke at stå på helt bar bund, når jeg kommer, siger Emil Nielsen.

Så er der kun tilbage at sige - bonne chance Emil.