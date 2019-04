Begejstring i Bork: Nephew og Seebach sælger billetter

Formanden for Bork Festival, Martin Jensen, har en god fornemmelse i kroppen forud for årets jubilæumsudgave, der finder sted i dagene fra 31. juli til 3. august.

Bork: Om fire måneder er de ved at gøre kassen op på Bork Festival, og umiddelbart tror formanden i butikken, Martin Jensen, at klaveret kommer til at spille ret fornuftigt.

- Vi har fået utrolig meget ros for musikprogrammet, og vi synes da også, at vi har nogle af de største navne på den danske scene. Mig bekendt er vi de eneste, der har både Nephew og Rasmus Seebach, siger Martin Jensen, der blandt andet har hovedansvaret for at booke kunstnere.

Bork Festival kan her i 2019 fejre 40 års jubilæum, og lige nu er der skrevet kontrakt med knap 30 koncertnavne, der skal få folket til at feste på markerne ved den sydlige ende af Ringkøbing Fjord:

- Overordnet er vi vist godt med. Det mest bekymrende er, at tiden flyver, men i hovedtræk har vi booket kunstnere tidligt. Sidste år kom vi måske for sent til nogle ting, tilføjer Martin Jensen.

Som eksempel nævner han, at Nephew blev booket til 2019-festivalen, inden 2018-udgaven blev skudt i gang.

På det foreløbige program optræder også navne som Nicklas Sahl, Folkeklubben, Gnags, Johnny Madsen, Birthe Kjær, L.O.C., Infernal, Hjalmer, Tørfisk og Barselona.