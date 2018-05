Befolkningen går den gale vej: Borgmester forbliver optimistisk

- Mine tanker er, at tallene ikke er så voldsomme, som man kunne have ventet. Forudsigelserne er en ting, og en anden ting er realiteterne, siger Hans Østergaard.

Top fem over kommuner med bedst befolkningsfremskrivning 2018-2028: 1. København: 13,9 procent.2. Ishøj: 13,9 procent.3. Vallensbæk: 11,3 procent.4. Furesø: 10,5 procent.5. Rødovre: 10,2 procent. Top fem over kommuner med værst befolkningsfremskrivning 2018-2028: 94. Struer: -4,3 procent.95. Ærø: -5,3 procent.96. Lolland: -5,9 procent.97. Morsø: -6,1 procent.98. Lemvig: -8,6 procent.

- 2017 var det første år længe, hvor vi havde flere fødsler end dødsfald. En anden ting er, at hvis de unge flytter herfra for at uddanne sig, kan der være nogen, som ikke kommer tilbage igen. Det har selvfølgelig indflydelse, vurderer Hans Østergaard.

- Der er ingen tvivl om, at uddannelse også er vigtigt. En ny uddannelse flytter ikke det hele, men det sender da et signal, som måske kan være med til at trække yderligere, fortæller han.

- Vi har en masse forskellige aktiviteter i søen. Blandt andet har vi Eksilvestjyderne, som vi har succes med. Jeg er så naiv at tro på, at vi får en fremgang. Jeg er optimistisk, understreger borgmesteren.

Der er behov for at tænke i tiltag, der kan trække folk til Ringkøbing-Skjern:

Vi skal vokse

Ifølge borgmester Hans Østergaard skal Ringkøbing-Skjern Kommune fortsætte med at tænke på tiltag, der kan få flere til at komme til området.

Virksomhederne skal brandes, for der er brug for hænder, og i det hele taget har Ringkøbing-Skjern en masse at byde på.

Men hvad er egentlig borgmesterens mål, og tror han på, at Danmarks Statistik kan modbevises?

- Målsætningen er, at vi skal vokse. Det sagde jeg under valgkampen, hvor jeg nok var lidt optimistisk, men det er der også et behov for. Jeg tror på det. Det er ikke alt, vi selv har indflydelse på, men en del har vi, slutter Hans Østergaard.