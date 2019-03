Bedre internet til pendlere: Banedanmark fik tilladelse til 36 meter høj antennemast

Teknik- og miljøudvalget besluttede tirsdag at give Banedanmark tilladelse til at rejse en ny antennemast.

Ringkøbing-Skjern: Der bliver endnu en høj menneskeskabt genstand i landskabet syd for Dejbjerg i fremtiden.

Tirsdag vedtog et enigt teknik- og miljøudvalg nemlig at tildele Banedanmark en landzonetilladelse til opførsel af en 36 meter høj antennemast langs togstrækningen cirka 2,5 kilometer syd for Dejbjerg.

På forhånd havde den kommunale administration indstillet teknik- og miljøudvalget at godkende ansøgningen med begrundelsen, at antennemasten vil forbedre det mobile netværk i området, så pendlere i togene kan arbejde undervejs på togturen ingen eller reduceret risiko for at forbindelsen pludselig ryger.

Administrationen kalder også antennemasten for "afgørende for den fremtidige udbygning af mobilnetværket, herunder det fremtidige 5G (65 gange hurtigere mobilt internet, red.) som om kort tid vil blive udrullet i Danmark over en årrække".