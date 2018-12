Tarm: To tyve fik bestemt ikke, hvad de kom efter, da de natten til tirsdag klokken 4.00 brød ind i en bolig på Parkallé i Tarm. De to tyve kom ind af bagdøren i boligen ved at vride cylinderen ud af døren, men da de var kommet ind i huset, opdagede de, at beboeren var oppe. Så tog de benene på nakken og stak til fods af Parkallé. Begge mænd var iført mørkt tøj.