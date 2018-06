Bassinsvømning i Lem truet

Nu skal Klinik for Fysioterapi i Skjern selv bruge det ydernummer, som Marianne L. Kristensen bruger til at levere bassintrænings-ydelser.

Et ydernummer et regionens tilladelse til, at personer kan få enten regional eller kommunal betaling for de leverede ydelser - i dette tilfælde altså gratis bassintræning.

Siden 2012 har bassintræningen været ledet af fysioterapeut Marianne L. Kristensen, der har været ansat af Klinik for Fysioterapi i Skjern på et af klinikkens ydrenumre.

LEM: Hver uge mødes 35-40 patienter for at træne i varmtvandsbassinet i svømmehallen i Lem.

Bassintræning i Lem Svømmehal ved fysioterapeut Marianne L. Kristensen er et tilbud, der benyttes af 35-40 patienter om ugen.De muligheder, social- og sundhedsudvalget ser for at fortsætte ordningen fremover, er følgende:

Flere muligheder

Marianne L. Kristensen er opsagt pr. 1. juli.

Hun har uden held spurgt andre fysioterapiklinikker, om de har overskydende kapacitet til bassintræning og har derefter spurgt kommunen, om den vil oprette og betale for bassintræning i Lem.

Lennart Qvist peger på, at skal kommunen overtage bassinsvømningen, vil der være tale om øgede udgifter for kommunekassen, og det er man nødt til at vurdere i forhold til, hvad man tilbyder andre borgere.

Løsningen kunne være, at andre klinikker varetager bassintræningen inden for deres ydernumre; at borgerne vælger en anden klinik, der tilbyder bassintræning; at foreningslivet tilbyder træning i varmtvandsbassin; et kommunalt tilbud efter serviceloven; et gratis kommunalt tilbud; eller at borgerne modtager individuel træning på en klinik i stedet for.

- Det skal vi nu have en drøftelse af, siger Lennart Qvist.