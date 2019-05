Bare rolig - der er ingen sprøjtemidler i vort drikkevand

RINGKØBING-SKJERN: Du kan roligt drikke al den vand fra hanen, som du har lyst til!

I 2018 var sprøjtemidler i drikkevand et stort emne på landsplan; det skyldes, at der rundt om i Danmark var sket en stigning i fund af nye pesticider i drikkevandet - senest chlororthalonid-amidsulfonsyre (CTA), der er fundet i flere boringer, og som har lukket et vandværk på Sjælland.

Men i Ringkøbing-Skjern er der ingen problemer, fastslog formanden for Ringkøbing-Skjern Forsyning, Helge Albertsen, på forsyningens generalforsamling.

- Vores analyseresultater viser ingen fund af CTA i selskabets boringer, sagde han i sin beretning.

- Forsyningen har over de sidste 10 år investeret store summer i kildepladser og vandværker, så det er afgørende, at vi får en endnu bedre beskyttelse af vores indvindingsoplande.

Kommunen er derfor ved at lave en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der i fremtiden ventes at blive et vigtigt redskab i sikringen af kildepladserne; den ventes færdig til næste år.

- Vi er stolte af, at vi har så rent drikkevand her i kommunen. Vi har brugt store ressourcer på at fastholde det rent; både af hensyn til forbrugerne, og fordi vi tror, at det også har betydning for bosætning og turisme, siger Helge Albertsen.