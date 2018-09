Bare kig ind: Skjern Bykirke er åben for alle

I weekenden indvier Skjern Bykirke sit nye kirkerum i det tidligere slagteri i Skjern, og håbet er, at det bliver et hus for hele Skjern.

Sætte sig ned i 10 minutter og lad roen falde over sig. Her står dørene til den nye kirke åben, kun afgrænset af den praktiske åbningstid, og alle er velkomne til at kigge forbi til en stille stund i kirkesalen.

- Det vil være mega-ærgerligt, hvis det bare bliver et hus for medlemmerne, siger Morten Rugager Kristensen.

Morten Rugager Kristensen håber, at alle, der har lyst, kommer til døren og kigger ind. For huset er nemlig en slags gave til hele Skjern, hvor alle er velkomne, uanset om de er medlemmer eller ej.

Tradition og fornyelse

I arbejdet med at omdanne det gamle slagteri til kirke har menigheden lagt stor vægt på, at kirkesalen skal være højtidelig.

Det er lykkedes til fulde. En kirkesal, der på mange måder minder om en rigtig flot koncertsal med træstave på væggen, et kæmpe alterbillede, malet af Arnt Uhre, forestillende Jesus på Genezareth Sø. Knæfald og et alterbord, der ikke er ankommet endnu. Plads til 600 mennesker og et flygel på et podium, der også har et trommesæt. For her er der ikke et orgel.

- Den moderne musik er vigtig. Det er en måde, vi prøver at forny gudstjenesten på, forklarer Morten Rugager Kristensen, der betegner Skjern Bykirke som en ny kirke på et gammelt fundament.

Skjern Bykirke er tilsluttet Evangelisk Luthersk Netværk, og på mange måder er det kontrasterne, der mødes her.

På den ene side har netværket et konservativt syn på kristendommen, men på den anden side søger netværket en forkyndelse, der bruger nutidens kommunikation til at nå ud med budskabet.

- Og det lykkes meget godt. Hvad der gør det, ved jeg ikke. Måske er det Helligånden, der er på spil, filosoferer Morten Rugager Kristensen.

Dybest set er det arven fra Luther, der er en ledetråd i Skjern Bykirkes virke i det kirkelige landskab i Skjern.

- Jeg tror, at Bibelen kan rigtig meget, hvis man bare formidler den. Hvis man kan åbne op for den ved at tale på en nutidig måde, synes jeg, at man skal gøre det, mener Morten Rugager Kristensen.

Skjern Bykirke har 420 medlemmer, og de fleste er under 40 år. Der lægges stor vægt på aktiviteter for børn, og under gudstjenesten for de voksne er der således børnekirke i et rum ved siden af. Her udlægges dagens tekst i børnehøjde.

- Du behøver jo ikke at være kommet i kirken hele dit liv for at forstå en prædiken her. Vi oplever tit, at børn og voksne får en forskellig udlægning af teksten om søndagen, og det giver anledning til samtaler, når de kommer hjem, fortæller Morten Rugager Kristensen.