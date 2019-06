Bankrøveriet i Faster: Politiet arbejder på livet løs - på femte måned efter professionelt røveri

FASTER: - Vi arbejder på livet løs, men vi har intet konkret i kikkerten, fortæller politikommissær Tue Nissen fra central efterforskning ved Midt- og Vestjyllands Politi om indsatsen for at fange de to maskerede mænd, som 3. januar begik røveri mod Faster Andelskasse i Astrup.

- Røveriet er ret professionelt udført, og røverne har ikke efterladt tekniske spor, så vi kan ikke komme det nærmere den vej, fortæller politikommissæren, der dog fortsat har andre spor at kigge nærmere på.

Efter røveriet kørte røverne væk i en sort bil med LED-lygter, men det er ikke lykkes at opspore bilen. Efterforskerne i central efterforskning arbejder sammen med kolleger i det sydjyske om opklaringen, da man mener, at det er de samme gerningsmænd, der stod bag et lignende røveri i Den Jyske Sparekasse i Tinglev få dage før nytår.

- Vi er stadig interesserede i at få henvendelser fra offentligheden, så hvis nogen har oplysninger, skal de ringe til os. Efterforskningen er stadig i gang, siger Tue Nissen.

Politiet kan kontaktes på tlf. 114.