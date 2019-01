Bankrøveri minder om julerøveri i Tinglev

To politikredse er gået sammen om at efterforske, hvorvidt der er de samme personer, der står bag røverierne.

ASTRUP: Professionelle røvere, der har forberedt sig grundigt. Det er, hvad politiet er oppe imod efter røveriet mod Faster Andelskasse i Astrup torsdag. For de to røvere er muligvis de samme, som stod bag et røveri mod Den Jyske Sparekasse i Tinglev før nytår.

- Det er selvfølgelig med i vores efterforskning, at vi undersøger, om røverne kan have begået andre røverier, eksempelvis om de har brugt samme modus, fortæller vicepolitiinspektør Jim Hansen fra Central Efterforskning ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Det samme siger hans kollega vicepolitiinspektør Preben Westh fra Syd og Sønderjyllands Politi, der den seneste uge har efterforsket røveriet i Tinglev.

- Vi skal samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi i efterforskningen af vores røveriet, siger Preben Westh