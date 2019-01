Bankrøvere er stadig på fri fod

ASTRUP: Politiet arbejder på livet løs for at finde de to mænd, der 3. januar begik røveri mod Faster Andelskasse. Det har dog ikke givet håndgribelige resultater endnu.

- Vi har ikke anholdt nogen endnu, fortæller politikommissær Tue Nissen fra central efterforskning ved Midt- og Vestjyllands Politi, der arbejder sammen med Syd- og Sønderjyllands Politi om opklaringen.

Der var nemlig et tilsvarende røveri i Den Jyske Sparekasse i Tinglev kort før nytår, som kan være begået af de samme gerningsmænd.

- Vi ser ikke mange bankrøverier efterhånden, så det er påfaldende, at de tidsmæssigt ligger så tæt på hinanden og at der er brugt samme fremgangsmåde, siger Tue Nissen.

Efterforskningen består blandt andet i at gennemse videoovervågning og undersøge de tekniske spor, man har fundet efter røveriet.