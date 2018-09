Banko Carl er tilbage: Håber på 1000 gæster

- Vi forventer at fylde den store sal i ROFI-Centret. Der kan være omkring ét tusind mennesker. Det har vi gjort før, så det satser vi på at gøre igen.

- Det er et bankoshow, hvor der bliver fyret rigtig mange gevinster og sidegevinster af. Alle skal komme hjem og have haft en rigtig god aften, siger formand for Ringkøbinggarden Karen Christensen.

Sidst, bankoshowet var på disse kanter, trak det mange folk af huse, og nu håber man på at gentage den succes. Derfor har Ringkøbinggarden, der står for arrangeret, besluttet, at bankoshowet skal finde sted i ROFI-Centrets store hal.

Det har før været sådan, at tre-fire mennesker skal synge en sang, og så er det den, der gør det bedst, der vinder en præmie. Eller at man skal holde noget tungt i udstrakt arm længst tid. Det er Banko Carl, der styrer konkurrencerne.

Ringkøbing: Kender du den tykke dame, gamle Ole, de to svaner og alle de andre banko-synonymer for talrækken?

82 år ung

Sidst, Ringkøbinggarden hyrede Banko Carl, var i 2002. Dengang var arrangementerne en stor succes, som tiltrak mange gæster, fortæller Karen Christensen. Men sygdom hos Carl Christensen, som er Banko Carls borgerlige navn, satte en stopper for de populære arrangementer. I tiden efter forsøgte man sig med en erstatning, men arrangementet genvandt aldrig sin popularitet uden Banko Carl.

Sidste år genopstod kontakten mellem Ringkøbinggarden og Banko Carl, og nu er han atter tilbage i Ringkøbing. Selvom han efterhånden har rundet de 82 år, er både tempoet og humøret højt.

- Jeg er meget imponeret over, at der stadig er så meget drøn på ham, så jeg forventer, at Banko Carl møder frisk op og kører et godt show, som han plejer. Han skal nok give folk en god aften, siger Karen Christensen.

Overskuddet fra arrangementet går til Ringkøbinggarden, som håber at få penge til at deltage i Danmarksmesterskaberne for nygardere, rejse til konkurrencer i udlandet og vedligeholdelse af de letgenkendelige garderuniformer.

Billetsalget finder sted ved døren. For de 60 kroner, det koster at være med, får man fire bankoplader. Dørene åbnes klokken 18.00, oplyser Karen Christensen.