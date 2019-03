SKJERN: Sidste uges nyhed om at 26 fortrinsvis lokale aktionærer har overtaget Henrik Linds aktiepost i Skjern Bank, modtages med glæde af en af Danmarks førende bankeksperter, seniorrådgiver Lars Krull, Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet.

- Det er en super glædelig udvikling for Skjern Bank, at de lokale aktionærer bakker op, netop fordi det er i lokalområdet, at Skjern Bank har sit marked, siger Lars Krull.

For finansområdet er investeringen med til at fastholde en mangfoldighed blandt pengeinstitutterne.

- Jeg glæder mig også over det, da man gennem de senere år har set mange lokalbanker forsvinde, fordi der ikke var lokal opbakning omkring dem. Nu skal det så siges, at Skjern Bank ikke er i krise, men at man havde brug for Henrik Lind for nogle år siden, forklarer Lars Krull.

Han peger på, at enhver aktionær har sin egen interesse, som skal plejes. Her vurderer Lars Krull, at Henrik Lind repræsenterer den professionelle investor, og på sigt har det kunnet betyde sammenlægninger.