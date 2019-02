Henny Houmark Bank blev for alvor overbevist om, at hun ville arbejde som kunderådgiver, da hun blev en del af talentforløbet på HHX, hvor Landbobanken inviterede inden for til bankskole. HR-chef Berit Nørskou Pedersen lægger da heller ikke skjul på, banken bruger talentforløbet til at udse sig mulige bankelever. Foto: Sebastian Engelberth Hansen