Banedanmark tager klager over jernbaneoverskæring alvorligt

Tarm: Cyklister på stribe kommer kommer næsten hver uge galt af sted på skinnerne ved jernbaneovergangen på Storegade i midten af Tarm, men hvem har egentlig ansvaret?

Et spørgsmål som Ringkøbing-Skjern Kommune, Banedanmark og Trafikstyrelsen ikke er helt enige om til trods for, at flere af parterne nu vil se på problemerne.

Samtidig er en pårørende til en cyklist, der styrtede ved overskæringen i december 2017, i gang med at undersøge mulighederne for en fælles erstatning, som han i første omgang vil rette mod Banedanmark. Hos Banedanmark er man ikke sikre på, at ansvaret for ulykkerne ligger hos dem. Her er man dog klar til at tage imod klager fra Tarm:

- Der skal udfyldes en formular gennem vores hjemmeside, og så vil vi undersøge, om der er noget galt på overskæringen. Vi har ikke tidligere fået klager derfra, og vi skal også have fundet ud af, om vi er rette myndighed at klage til, siger Lasse Holt, der er erstatningsansvarlig hos Banedanmark.