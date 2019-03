Teknik og miljøudvalget skal tage stilling til en ansøgning om tilladelse til at opsætte en antennemast langs togstrækningen 2,5 kilometer syd for Dejbjerg. Det har givet bekymringer hos flere naboer.

Ringkøbing-Skjern: Der skal være bedre internet for pendlerne, når de suser med toget gennem landskabet i Ringkøbing-Skjern. Derfor vil Banedanmark nu rejse en 36 meter høj antennemast for at forbedre den mobile internetdækning i toget.

Masten ønskes opstillet ved togstrækningen ud for Nørre Vognby omkring to en halv kilometer syd for Dejbjerg. Ansøgningen om landzonetilladelse blev sendt i høring hos de naboer, der bor indenfor en afstand af tre gange mastens højde.

Naboer indenfor en afstand af 150 meter til antennemasten kom med i nabohøringen, og en enkelt nabo på 200 meters afstand blev også inkluderet. Det medførte klager over risiko for værdiforringelse af bolig, risiko for støjgener ved vind i masten, bekymring over dårligt signal for beboernes trådløse internet på grund af potentielle forstyrrelser fra antennemasten.

Oprindeligt var det Banedanmarks ønske at opstille en antennemast på 48 meter, men Trafikstyrelsen kunne kun give tilladelse til en antennemast på 36 meters højde, fordi den sammen med terrænhøjden på 12,5 meter ville vil nå op over den fastsatte makshøjde på 50 meter i forhold til indflyvningen til Stauning Lufthavn.

Administrationen indstiller, at teknik- og miljøudvalget giver landzonetilladelsen med den begrundelse, at nye mobilmaster er "afgørende for fremtidig mobildækning og udbygning af fremtidens mobilnetværk".