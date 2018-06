Balletten kom, selvom sommeren gemte sig

- Det er synd for danserne, der må fryse, mens vi andre kan sidde her i masser af tøj, sagde en betænksom Vibeke Opstrup, der fulgtes med løbemakkerne Hanne Søe og Signe Pedersen.

TARM: Falafler, kølig hvidvin, friske røde jordbær, spinattærte og chokolader til dessert. Menuen blev planlagt, da sommersolen skinnede og gav sydlandske varmegrader. Og selvom det måske havde været mere passende med en kop varm aspargessuppe på en ganske kølig onsdag aften i juni, så smagte det nu ganske godt, fortalte de tre damer fra Holstebro, som havde taget turen til Lønborggaard nær Tarm for at se de kongelige balletdansere i aktion.

- Selvom man ikke ved, hvad det handler om, så kan man sagtens nyde dansernes toptunede bevægelser, specielt her under åben himmel, hvor naturen spiller ind, sagde Signe Pedersen.

De havde sat sig på første parket foran de omtrent 1000 publikummer, der trodsede den kølige vestenvind for at se den kongelig sommerballets forestilling på den gamle herregård. Alle tre har været til balletforestillinger før.

Klapsalverne og publikums koncentrerede blikke mod scenen vidnede om, at hun havde ret. Mens svalerne dansede deres egen ballet på himlen, viste danserne uddrag fra forestillinger som Svanesøen, Et folkesagn og Napoli.

- Vi er glade for at være her i år, selvom det er koldt. Det er første gang, vi er helt mod vest. Den kongelige ballet er hele Danmarks ballet, så det er vigtigt, at vi kommer ud, og jeg er sikker på, at folk får en kæmpe oplevelse, sagde Annette Berner, der er Det Kongelige Teaters turnechef.

Balletten tænder ikke

Eigil Lynge, daglig leder af Lønborggaard nød også forestillingen. Men han tvivler på dog, at sommerballetten besøger den gamle herregård igen. Dertil kom der for få tilskuere trods den gratis entre.

- Vestjyderne er ikke tændt på ballet, men det er fint, at dem, der kom, fik chancen for at opleve det. Det er vi glade for, sagde Eigil Lynge.

Forventningen var, at der ville komme mellem 2000 og 3000 gæster for at se sommerballetten.