Balletdansere krydser fingre for godt vejr på herregård

Tarm: I disse sommerlune tider i maj kan det være svært at forestille sig, at vejrudsigten for juni kommer til at byde på regn og kuling.

Men det var tilfældet sidste år, hvor vejrliget tvang Den Kongelige Ballet til at aflyse en gratis forestilling på Lønborggaard ved Tarm. Naturligvis til stor ærgrelse for det fremmødte publikum, der nu kan glæde sig over et genvisit.

Den Kongelige Ballet har således plottet Lønborggaard ind kalenderen onsdag 13. juni, og balletmester Nikolaj Hübbe slår gerne på tromme for besøget i det vestjyske:

- Ballet er for alle, for dans er en urkraft, som alle kan mærke og intuitivt forstå. Alle kan danse.

Nikolaj Hübbe siger videre, at nogle kun danser bag nedrullede gardiner, mens andre gerne slår sig løs ved festlige lejligheder:

- Og så er der nogle få udvalgte, der danser professionelt i kunstens Champions League. Mænd og kvinder, som blandt andet er ansat i Den Kongelige Ballet, og som har perfektioneret kroppens bevægelser til den største kunst. De er stjerner. De er blevet ved med at udleve den trang til at danse, som vi alle kender, tilføjer balletmesteren.