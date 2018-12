Ballade i nattelivet: Når juleøllet går ind...

SKJERN/ SØNDERVIG: I december er der gang i julefrokoster, juleøllet flyder, og der er gang i nattelivet. Det giver som regel en masse mindre episoder, som politiet skal tage hånd om. Den forgangne weekend var ingen undtagelse. Natten til lørdag måtte politiet have fat i en 52-årige mand fra Skjern, der begyndte at slå på en anden gæst på Rakkerstuen i Skjern. Bødeblokken kom også frem, da en 21-årig Skjernbo i den forbindelse syntes, at han skulle råbe lige rigeligt ad ordensmagten. Og i Søndervig opstod der ballade på Poppen, da en 26-årig mand fra Ringkøbing begyndte at skubbe lidt rigeligt til en anden gæst. Natten til lørdag var lidt mere rolig, da betjentene kun måtte forbi Rakkerstuen en enkelt gang. Det skyldtes en 32-årig mand fra Åbenrå, der langede en lussing til en anden mand efter en diskussion.