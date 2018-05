Baghjul til ekstremister: Kulørte tage sender signal om medmenneskelighed

Trods forsøget på at ødelægge den gode stemning, var Per Arnoldi yderst tilfreds med kulturtagenes endelige udformning. De blev fuldstændigt, som han havde forestillet sig. Foto: Mads Dalegaard

Kunstneren Per Arnoldi er oprevet over, at vandaler har forsøgt at skæmme kulturtagene i Skjern og Tarm, men glæder sig over resultatet.

SKJERN-TARM: - Jeg er altså ikke blevet barberet fra morgenen af, for jeg blev så oprevet. Kunstneren Per Arnoldi beklager sine skægstubbbe, da Dagbladets fotograf skal forevige ham. Fredag morgen - på sin fødselsdag endda - blev han ringet op af Gunnar Thorup fra Tarm med budskabet om, at vandaler havde hærget hans nye kulturtage i Skjern og Tarm med ekstremistiske smædeskrivelser og røgbomber. Tagene skulle indvies senere på dagen, så kunstneren regnede med at skulle over for at bese eventuelle skader. Men dem var der ingen af, for frivillige havde ryddet op - og Per Arnoldi kunne glæde sig over, at resultatet var, som det han havde forestillet sig dengang i atelieret. - Man burde ikke tage sig af det, for det er hjerteskærende formørkelse, konstaterer Per Arnoldi og tilføjer: - Skidt med, hvad de skriver om mig, men det værste er, at de kører videre med antisemitismen, som man ellers troede, der var sat en tung stopper for. Særligt en ting opponerer Per Arnoldi mod: - De skriver at jeg er folkefjendtlig, men det passer fandeme ikke. Jeg har lavet plakater både til velgørenhed og meget andet, og jeg tror ikke, der er mange kunstnere, der har lavet så meget til folket som mig, siger Per Arnoldi, der i sin indvielses-tale betegnede det som "meget mærkeligt". Nok om den gruppe, der forsøgte at ødelægge glæden ved kulturtagene. Blot skal det her bemærkes, at mens indvielsen fandt sted i Skjern, defilerede politibilen forbi og holdt øje med, at alt foregik i ro og mag, og betjentene kunne se en gruppe glade borgere, der forventningsfuldt tog det nye kulturtag i brug, mens solen skinnede og fadøllene var kolde.