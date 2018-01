Bageri om jernbane-ulykker: Sker næsten hver uge

Tarm: Det skal helst ikke være forbundet med fare at krydse en jernbane. Det er det imidlertid for cyklisterne i Tarm, når de skal krydse overskæringen på Storegade. Et sving gør nemlig skinnerne særdeles uegnet for trafikanterne på to hjul, og alene i december har der været flere episoder.

En af de uheldige cyklister er stået frem i Dagbladet, og hos Bachs Bageri på Storegade 5 kender man kun alt for godt til problemerne. Bageriet ligger lige ud for skinnerne, og her er det ikke sjældent, at man oplever cyklister i livsfarlige styrt fra forreste række:

- Vi er tit ude og samle folk op ved skinnerne. Jeg har været ude flere gange, hvor folk måtte køres hjem, eller hvor ambulancen kom. Banen er så skrå, at det går galt for cyklisterne. Jeg vil sige, at det typisk sker en gang i ugen i hvert fald, siger Jette Christiansen, der er chef hos Bachs Bageri.