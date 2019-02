Ringkøbing-Skjern: Annemette Voss er vant til selv at få rosende ord med på vejen - ikke mindst da hun vandt "Den store bagedyst" i 2013.

Men nu er det bagedystvinderen, der selv deler ros ud.

Det gør hun i sin funktion af blogger, hvor hun har været en tur i Ringkøbing og Søndervig. Og det skorter ikke på pæne ord om vestkysten.

Turen var egentlig en betalt reklametur, som Hotel Fjordgården havde stået for, hvor Annemette Voss som såkaldt influencer bliver betalt i ydelser eller penge for at reklamere for virksomheder på sin personlige blog.

Annemette Voss har blandt andet lovord om netop Fjordgården, hvor "servicen var personlig - på dén måde kun jyder formår (undskyld alle jer, der ikke er jyder). Men det har noget at gøre med tempoet. Det er måden, man taler på. Hastigheden, tonelejet og retorikken. Det er simple, søde, rolige sætninger, der strømmer en i møde, når man snakker med en vestjyde, og det er med venlige øjne og nærvær, man bliver mødt".

Med på listen over roser er også isbutikken Nivi Gelato i Søndervig, Fjordgårdens reataurent Brasseriet, Lyngvig Fyr og - måske meget naturligt for en bagedystvinder - cupcake-butikken Baking Sins by Lea i Ringkøbing.

Annemette Voss slutter sit blog indlæg:

"Jeg ved ikke, om det er den friske luft, duften af Vesterhavet, salte havstrømme eller om det er de store vidder, der gør, at folk virker så tilstedeværende i Vestjylland. Sandheden er i hvert fald, at når man bevæger sig rundt landskabet derovre - klitterne, havet, sandet, luften - kan man ikke andet end at være tilstedeværende. Nærværende. Det kræver én, så man er nærmest tvunget til at se op fra telefonen. Jeg kunne i hvert fald ikke nægte min opmærksomhed. Og jeg tror, at det er præcis den følelse, vi tager med os hjem. Følelsen af at vi har været 100 procent tilstede i hvert øjeblik de 24 timer, vi var afsted. Så afslutningsvis vil jeg anbefale, at man tager en tur til Vesterhavet".