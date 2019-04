Baadsgaard om ordskvalderkål: Men giver det så mening?

Er der folk her, der kan huske Østkyst Hustlers? Hvis ikke, så er der her et uddrag af en af deres sange:

Jeg kan en sang, der kan drive dig til vanvid. Jeg kan en sang, der kan drive dig til vanvid. Jeg kan en sang, der kan drive dig til vanvid. Jeg kan en sang, der kan drive dig til vanvid....

Stop så. Stop. Ud af min knold, tænker du sikkert - og det gjorde jeg også, da Østkyst Hustlers var på toppen for lidt over 20 år siden, og særligt efter at have hørt en jævnaldrende synge sangen i frikvartersradioen i skolen med en stemme, der lige var ved at gå i overgang.

At jeg hiver den sang frem i dag, er fordi jeg er ved at blive drevet til vanvid, når jeg hører folk snakke eller argumentere for noget. Stort set alle sammen siger "det giver mening", og da jeg - som det er mange bekendt - altid har stræbt efter ikke at ligne andre, er det så slidt en sætning, at jeg nægter at tage den i min mund. Efterhånden bruges den i så høj grad, at det nærmer sig det komiske niveau.

Bare lige for at ridse op, hvor overbrugt den er: Lytter man til DRs P1, så hører man sloganet "P1 - Det giver mening". Overvejer man at læse Berlingske, kan man i reklamerne se at "Nu giver det endnu mere mening at læse Berlingske". Selv hører jeg folk, der siger "giver mening" i hver anden sætning, og hvis det så ikke er tilfældet, så "giver det ikke god mening". Selv Rasmus Seebach synger om "noget, der giver mening". Og i den forestående valgkamp, kommer vi helt sikkert til at høre kandidater, der siger at deres politik giver mening. Den lader vi lige stå lidt... Imens kan vi så gå i brugsen og se, at Coops slogan er... tadaaahhhh.... "Det giver mening"!

Heldigvis ændrer sproget sig med tiden, og det ser nu ud til, at det skrækkelige "italesætte" er ved at lide en velfortjent død. En overgang havde folk ellers så travlt med at "italesætte" noget - og det var efterhånden noget grinagtigt at høre en debat, hvor flere kæmpede en herorisk kamp for at ville "italesætte" tingene. Tilbage til meningen, så må man håbe, at folk generobrer ord som hensigtsmæssigt, formålstjeneligt, fordelagtigt og fornuftigt til deres ordforråd.

Men vort sprog er tit en afspejling af tidens rørelser, og jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om meningsgivningen i virkeligheden er et symptom på, at vi er blevet forbrugere af livet. Alt skal helst tjene et formål, og to og to skal give fire - med mindre at man regner med moms! Det moderne menneske har det ellers svært nok med livet i forvejen, men jeg tænker, at det bliver endnu vanskeligere, hvis man konfronteres med meningsløsheden og ikke aner, hvad man skal gøre, når nu man er vant til, at tingene som udgangspunkt skal give mening.

For et er sikkert: Før eller siden bliver alle mennesker konfronteret med meningsløsheden.

En dag for nogle år siden gik jeg en tur i skoven. Aftenen før havde min telefon bippet. En bekendt fra min studietid var død. Jeg anede ikke, at han havde været syg, og selvom kontakten var ebbet ud i de år, der var gået sidenhen, så ramte det mig. For jeg havde ingen ord for, hvor forfærdeligt, det var. Det var inde i skoven, jeg gik og grublede over det, der nu var sket. I en lysning stod nogle små selvsåede træer. De var i samme højde - altså bortset fra dem, der for nyligt var knækket af en storm. Ikke alle træer fik lov til at gro op. Det var den barske sandhed, og for den var mennesket magtesløst. Det var nøjagtig det samme, jeg havde oplevet, og var der en mening med det, så ville jeg aldrig kunne forstå det.

Med tiden har jeg erkendt, at det er vigtigt for os mennesker at have et lille hjørne i den store lagerhal, hvor vi kan parkere de meningsløse ting, hvis vi erkender deres eksistens. Skrive på flyttekassen, at vi ikke forstår de ting, vi har smidt deri, og aldrig vil komme til det. Så har vi fået skidtet hegnet ind, og det er forvist til et rum, hvor det ikke kommer til at optage plads for alt det gode, som livet skal fyldes med.

Måske kan det endda gøre, at livet giver endnu mere... I ved, det der...

Rigtig god påske