Både er klar til årets sliskeræs

Bork Havn: Fantasien kender ingen grænser i de hjemmebyggede både, som deltagerne stiller op med ved Bork Havn Sliskeræs, der afvikles lørdag den 25. august klokken 14 og for sjette gang.

Der er traditionen tro præmier til hurtigste båd, flotteste pyntning og flotteste stunt.

Deltagerne kommer fra Bork Havn Efterskole, Bork Skole, Bork Bådelaug samt det lokale opland, oplyser Lars Bægaard, lærer på Bork Havn Efterskole, der sammen med Bork Bådelaug og fiskeriforeningen og handelsforeningen i Bork står bag dagens program.

Det byder også på jollesejlads og fiskekonkurrence for børn, ligesom der er mulighed for at sejle i kajak og forsøge sig med stand up paddle (SUP, red.).

Sliskeræs plejer at være lidt af et tilløbsstykke, men mange stimler også sammen for at se tovtrækning tværs over havnen.

Bork Fiskeriforening, Bork Havn Efterskole og Bryggen er klar med et hold - med risiko for at ryge en tur i vandet. Der er foreløbig tilmeldt syv hold, men der er plads til flere.

- Folk er velkommen til at stille hold og møde op, siger Lars Bægaard og tilføjer, at et hold består af ti personer.

Han håber på godt vejr, ligesom det har været de fem foregående år.