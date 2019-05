Både EU-valg og Folketingsvalget finder sted i Ringkøbing-Skjern Kulturcenters hal 1

- Vi sørger for, at der vil være tydelig skiltning ved Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, så alle når frem til valglokalet uden besvær, lover valgsekretær Heidi Bro Iversen, i en pressemeddelelse.

Ringkøbing-Skjern: Som udgangspunkt skulle valget til Europa-Parlamentet den 26. maj finde sted i Skjern Bank Arena, men med Skjern Håndbold sejr over SønderjyskE Håndbold er Skjern gået videre i puljen, og det betyder, at der skal spilles håndbold i arenaen på valgdagen. Det har tvunget kommunen til at flytte valghandlingen til Hal 1 med indgang fra indgang B. Det er en ændring, som ikke kan nå at komme med på valgkortene, som allerede er udsendt.

FV 19 også i Hal 1

Afstemningen til Folketingsvalget den 5. juni bliver også afholdt i Hal 1 med indgang fra indgang B for at undgå forvirring. Dette vil fremgå på valgkortene. Valgsekretær Heidi Bro Iversen fortæller, at med det forventede pres på parkeringen ved Ringkøbing-Skjern Kulturcenter kan borgere med handicap måske komme til at opleve, at parkeringspladserne forbeholdt personer med handicap er optagede.

Skulle man komme ud for det, er det muligt at afgive sin stemme uden for valglokalet - fx i en parkeret bil.

Heidi Bro Iversen peger på, at der også stadig er mulighed for at afgive sin stemme til Europa-Parlamentsvalget i kommunens borgerservicecentre inden for åbningstiden indtil torsdag den 23. maj.

Både i Borgerservice i Skjern og i Ringkøbing vil der torsdag den 23. maj være ekstraordinært åbent for at brevstemme frem til kl. 17.