Autoophug: Mors Dyts sidste parkeringsplads

Ådum: Som bilist får man til tider et helt personlig forhold til den lille med de runde gummihjul. Nogle får endda navne. Lille Fie, Buller, den lille smarte, Frede eller Mors Dyt. Navne, der næsten gør bilen til et familiemedlem. Først er bilen blevet ens ven på vejen. Senere skal den på den sidste rejse og finde den sidste parkeringsplads som her hos Ådum Autoophug, men faktisk får lille Lille Fie, Buller, den lille smarte, Frede og Mors Dyt måske en del af et ny liv når dele bliver transplanteret til andre biler, næsten som en organdonation i den menneskelige verden. Foto: Jørgen Kirk