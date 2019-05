Autismeforældre mister betroet rådgiver: Usikkert, hvad løsning bliver

Med tre børn i børnehavealderen og to af dem med autisme har Denice og Chrisjan Kjær Nielsen mærket, at hverdagen har været meget presset. Men efter flere års samarbejde med kommunens autismekonsulent sporer de fremgang for børnene. Foto: Jørgen Kirk.

Autismefamilier og skoler har været tilfredse, men nu mister Ringkøbing-Skjern den rutinerede autismekonsulent Karin Bakmand. Hvad der skal erstatte hendes indsats, er endnu ikke sikkert.

RINGKØBING-SKJERN: Omkring 100 børn med autisme, børnenes forældre samt deres børnehaver og skoler får årligt hjælp fra autismekonsulent Karin Bakmand. Men Ringkøbing-Skjern Kommunes enlige autismekonsulent får, som landet ligger nu, ikke lov at fortsætte efter sommer. Det har fået to lokale forældrepar, der får hjælp af konsulenten, til at ytre deres bekymring. Forældrene er ikke alene. På nettet skriver forældre og andre borgere i og omkring Ringkøbing-Skjern under på, at konsulenten skal blive, mens flere lokale skoler har været glade for hendes hjælp, og kommunens socialrådgivning bekymrer sig over, at hun ikke skal fortsætte. - Jeg forstår så udmærket forældrenes og vores samarbejdspartneres bekymring. Jeg er også selv bekymret. Vi har en opgave, og den finder vi en løsning på, siger Ringkøbing-Skjerns fagchef for børn og familie, Claus Friis Lange.

Jeg er nødt til at sige, at vi arbejder for at finde en løsning. Når vi har den, skal vi nok komme ud med den. Jeg kan ikke sige det ene eller andet lige nu. Claus Friis Lange, fagchef, Ringkøbing-Skjern Kommune

Som det ser ud nu, fortsætter Ringkøbing-Skjerns autismekonsulent ikke efter sommer. Det bekymrer de forældre, konsulenten har hjulpet. Fagchef Claus Friis Lange forstår bekymringen, men han tror på, at en anden løsning kan give et lige så godt tilbud. Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune

Samarbejde med Herning stopper Autismekonsulent Karin Bakmand har de seneste 20 år arbejdet med autister. De seneste 15 år har hun rådgivet børn og unge under 18 år samt deres familier, skoler og børnehaver; først for Ringkjøbing Amt og siden da for kommuner i Midt- og Vestjylland. Senest har konsulenten været ansat af Herning Kommune, som så har indgået aftaler med Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommuner om, at de også må bruge hendes hjælp. Den aftale har Herning Kommune opsagt, så den udløber 30. juni. Herningenserne lægger op til, Ringkøbing-Skjern gerne selv må indgå en separat kontrakt med autismekonsulenten, men at Herning som kommune bare ikke ønsker at være forpligtet i en tværkommunal aftale. Alligevel er der lige nu ikke noget, der tyder på, at Ringkøbing-Skjern forlænger samarbejdet med Karin Bakmand. Det bekræfter fagchef Claus Friis Lange. En ny løsning dukker op inden 30. juni, understreger han.

Familier bliver i uvished De forældre, der udtaler sig til Dagbladet, har brugt ord som "ulykkelig" over at skulle undvære Karin Bakmand. De taler om, at det vil være "som at miste et familiemedlem," og at fremtiden uden vil være "meget skræmmende." Fælles for familierne er deres fokus på, at Karin Bakmand har fulgt familierne og deres institutioner i flere år. Lige nu kan forældrene ikke få at vide, hvad der skal erstatte Karin Bakmand. Fagchef Claus Friis Lange fortæller, at kommunen arbejder med flere forskellige muligheder. Det kan være alt fra, at én person skal være konsulent, til at fire til syv personer skal involveres i indsatsen. Forældre og skoler siger samstemmende, at de har haft stor glæde af, at det er den samme person, der kommer i hjemmet og på skolen over længere tid. - Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Det kan jeg jo ikke sige, at det ikke er. Vi ved også godt, at når man arbejder med autisme, er genkendelighed en af de væsentligste faktorer, siger Claus Friis Lange. Hvorfor laver man ikke en aftale med en konsulent, som har 20 års erfaring med børn, og som har arbejdet enten for amtet eller kommunerne i 15 år? - Jeg er nødt til at sige, at vi arbejder på at finde en løsning. Når vi har den, skal vi nok komme ud med den. Jeg kan ikke sige det ene eller andet lige nu. Synes du ikke, du skylder forældrene et svar? Jamen, vi er jo i dialog med forældrene. Selvfølgelig skylder vi dem et svar. Vi svarer også. Det er de samme svar, som du får her. At når vi har en løsning, melder vi det selvfølgelig ud.

Kritik: Kan blive en dyr ændring 267.911 kroner betalte Ringkøbing-Skjern sidste år til Herning Kommune for at have Karin Bakmand tilknyttet. Skjern Kristne Friskole er en af de skoler, som roser samarbejdet med Karin Bakmand. De mener, det kan blive dyrt, hvis man fjerner hendes indsats. Det samme lyder fra de lokale autismeforældre. Samtidig har Landsforeningen Autisme set, at man i flere danske kommuner har fjernet specialviden fra autismeområdet. Det sker i en tid, hvor hospitalerne diagnosticerer flere børn med autisme. På landsplan er der i alt fra 2013 til 2017 kommet 42 procent flere børn med autismediagnoser. Hos Ringkøbing-Skjern er man godt klar over, det på lang sigt kan have store konsekvenser, hvis autister ikke får den rette støtte i opvæksten. - Vi prøver at tage alle aspekter med. Vi ved, der er en opgave, og vi ved også godt, at hvis man ikke løser opgaven, kan det have nogle andre konsekvenser. Derfor har vi også sat os for at løse opgaven, siger Claus Friis Lange. Fagchefen tror på, det nye tilbud bliver mindst lige så godt som det tidligere. Det er i hvert fald ambitionen, understreger han. Dagbladet har været i kontakt med Karin Bakmand. Hun har ikke ønsket at udtale sig til artiklen.