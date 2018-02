Auktionarius gav nøgle til tyve - og udpegede rovet

Tre mænd er dømt for flere tyverier af entreprenørmaskiner. To af dem fik hjælp af en ansat i et auktionsfirma under et indbrud i Skjern.

SKJERN/TARM: For tre år siden blev der i Skjern stjålet entreprenørmaskiner for en kvart million kroner, og det skete, kort før maskinerne skulle sælges på auktion. Maskinerne blev dog fundet kort efter, og flere blev anholdt i sagen, men først nu er de første domme faldet ved Retten i Herning. To mænd er dømt for at bryde ind i et lagerhotel på Engdraget i Skjern, hvor der skulle holdes auktion over et konkursbo. Der forsvandt blandt andet en gravemaskine med skovl, en minitraktor og en maskintrailer. Det var uvist, hvordan tyvene fik adgang til auktionshallen. Men politiet fandt snart ud af, at det var der en grund til.

Fandt katalog fra auktionen Skjern Politi fik et tip om, at de stjålne genstande befandt sig i Sdr. Omme og aflagde en øde beliggende gård. Her fandt man et auktionskatalog og ikke mindst de stjålne maskiner og fik tre mænd i tale. En nu 33-årig mand boede på ejendommen i Sdr. Omme, hvor en 41-årig mand også kommer fra, mens den tredje, en 30-årige mand, er fra Skjern-Tarm-området. - På baggrund af deres oplysninger kunne vi se, at der var noget, som ikke stemte overens. Vi syntes, at det så mærkeligt ud og havde en fornemmelse af, at der var andre, som havde en finger med i spillet, fortæller politikommissær Bjarne Højgaard fra lokalpolitiet i Ringkøbing om sagen. Helt konkret havde politiet mistanke om, at det kunne være et insiderjob i den forstand, at de to mænd på 41 og 33 år, der begik indbruddet, havde fået nøglen af auktionarius på den kommende auktion, som blev holdt af Jysk Auktion. Hvilket mændene bekræftede.

Advarede om nyt indbrud Flemming Staunsbjerg, der ejer auktionsfirmaet, er bekendt med sagen og vidnede mod de to mænd ved retten i Herning, hvor også auktionariussen skulle havde været på anklagebænken. Han mødte dog ikke op og er derfor heller ikke dømt i sagen endnu. - Kort efter auktionen i Skjern skulle vi holde en ny stor auktion et andet sted. Forinden blev jeg kontaktet af politiet i Skjern, som insisterede på at tale med mig. De havde aflyttet nogle telefoner og ville fortælle, at vi kunne risikere det samme, som skete i Skjern. Det var først på det tidspunkt, at jeg fandt ud af, at min medarbejder var med i Skjern-sagen, fortæller Flemming Staunsbjerg. Han var overrasket over medarbejderens svig. Manden havde været ansat gennem en årrække, og Flemming Staunsbjerg havde stor tillid til ham. Ansættelsesforholdet fik dog hurtigt en ende. - Jeg spurgte i retten, om sagen mod ham overhovedet bliver til noget, for jeg har hørt fra andre, at han har gemt sig i Thailand, fortæller Flemming Staunsbjerg.