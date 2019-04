VOSTRUP: En 78-årig mand fra Vostrup gik bogstaveligt talt fra asken til ilden, da han søndag fyldte sin trailer ved 19-tiden. På traileren lå der brænde, og det var derfor langt fra en god ide, at manden tømte aske fra sit fyr over i traileren. Der gik nemlig ild i træet, hvorefter flammerne også tog påhængsvognen og lidt af carporten, før brandfolkene fik slukket flammerne. Den 78-årige er blevet sigtet for at overtræde beredskabloven ved lemfældig omgang med ild.