Arriva har løst fejlen efter togkaos: Snart normal drift

- Der har været et systemnedbrud i Aarhus, der har gjort, at vi ikke kunne køre. Det har ramt flere steder, men de har fået fejlen fikset. Nu skal man lige have togførerne og togene på plads de rigtige steder, og så det at være oppe at køre igen, siger Pia Hammershøy Splittorff.

Ringkøbing-Skjern: Togkaos på en fredag morgen. Det har været de barske realiteter for Arriva, der hele morgenen har været hårdt ramt på grund af problemer i Østjylland. Det har spredt sig og er også gået ud over Ringkøbing-Skjern, hvor ruten mellem Herning og Skjern har været aflyst af flere omgange.

Ingen garanti

Togbusser blev indsat på flere strækninger, da aflysningerne begyndte at vælte ind. Dem begynder Arriva dog langsomt at trække tilbage igen:

- Vi vil afvikle togbusserne i takt med, at tingene begynder at køre endnu. Det vil ske inden for nærmeste fremtid, udtaler Pia Hammershøy Splittorff.

Hun håber på, at Arriva hurtigt vil være tilbage og følge tidsplanerne i Jylland:

- Det er svært at sige, hvornår det hele kører igen. Vores erfaringer siger dog, at det typisk tager en time eller to, når fejlen er løst, og det er den nu. Det er dog ikke nogen garanti, for det er svært at sige, slutter kommunikationschefen.

Flere steder kører togene allerede igen. Der må dog forventes forsinkelser gennem formiddagen.