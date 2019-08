Arrangøren: Næste år skal folk løbe over ild

Tarm: Alle, der gennemførte Pure Challenge-løbet i Tarm lørdag formiddag, var vindere - men den største vinder var nok Stephanie Thomsen som arrangør af løbet. Forud er gået lang tids planlægning, og ikke mindst en hektisk fredag, hvor de mange forhindringer blev sat op.

Da alle 285 deltagere var nået igennem banen og strålede af energi og velvære, kunne Stephanie Thomsen gøre status.

- Jeg er godt tilfreds. Jeg har kun hørt positive ting. Vi kan godt konkludere, at det blev en succes og skal gentages næste år. Da udvikler vi det og har tanker om at folk skal løbe over ild. Så håber vi, det ikke regner. Der kommer også nye forhindringer, men ellers som i år, sagde Stephanie Thomsen.

Der var 285 tilmeldte, og selv om der var plads til 300, sagde arrangørerne stop for at sikre, at der var T-shirts og medaljer til alle.

- Det er vi godt tilfredse med. Næste år kan der være flere deltagere. Nu har vi spredt budskabet og håber, folk tager det med sig til venner og bekendte. Vi regner med det bliver en god tradition fremover, sagde Stephanie Thomsen.