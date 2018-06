Arrangør af cykelløb: Det lyder jo vildt med ingen vind i Vestjylland

Ringkøbing-Skjern: Lørdagens udgave nummer 29 af motionscykelløbet Fjorden Rundt indskriver sig sandsynligvis i historiebøgerne som det varmeste nogensinde.

- Men vi har nu hørt fra mange deltagere, at de synes, at varmen ikke var noget problem, siger én af drivkræfterne bag det store motionsarrangement, K.E. Kristensen, der - med glimt i øjet - videre siger, at "det gode vejr er med i prisen":

- Det lyder jo vildt med ingen vind i Vestjylland.

Når 1625 personer - ti færre end sidste år - sætter sig i sadlen for at tilbagelægge en strækning på 105 kilometer, vil der altid være risiko for uheld. I år gik det - ifølge de foreløbige meldinger - mest galt på strækningen mellem Lønborg og Hemmet, hvor to grupper af ryttere kom for tæt på hinanden, hvilket resulterede i styrt.

Uheldet resulterede i alarmering af to ambulancer, og ifølge K.E. Kristensen er der sandsynligvis tale om skader på en skulder og på en lunge - men ikke noget så alvorligt, at det var nødvendigt at gøre brug af lægehelikopter.