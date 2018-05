Arnoldis kulturtage klar til indvielse

SKJERN-TARM: Tage tager tid...

Man har ventet på dem i flere år, kulturtagene i Skjern og Tarm, men nu er de opført, og venter blot på at blive indviet. Det sker den 25. maj med en højtidelighed både i Skjern og Tarm, hvor kunstneren Per Arnoldi, der har tegnet kulturtagene, vil være til stede. Programmet for de respektive steder er lagt i hænderne på handelsstandsforeningerne, ligesom der vil være musik.

Og så er der ellers fri leg for borgerne i fremtiden. Hvad de to tage kan bruges til, er det kun borgernes fantasi, der kan begrænse.

- Det er jo noget, der kan have et formål i det omfang, at man tager det til sig, siger Gunnar Thorup fra Skjern-Tarm Tvillingforening, der er bygherre på kulturtagene.

Han håber på at de to bysamfund stille og roligt tager kulturtagene til sig, og finder noget at bruge dem til. Under overdækningen kan der være alt fra koncerter til markeder, og meningen er, at det skal være nemt at tage initiativ til ting under kulturtagene.

Gunnar Thorup er tilfreds med resultatet, og som flere har bemærket, er kulturtagene ganske synlige i byen.

- Det er jo heller ikke meningen, at de skal overses, smiler Gunnar Thorup.