Armenske butikstyve får dom onsdag

SKJERN: To armenske asylansøgere på 23 og 24 år er fortsat frihedsberøvet, efter at de fredag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Herning, sigtet for et butikstyveri hos Tøjeksperten i Skjern torsdag eftermiddag.

Mændene forsøgte ifølge politiet at stjæle en jakke til en værdi af 1500 kroner, men blev opdaget af butikkens ejer. En tredje mand undslap fra stedet.

De to mænd, der har haft ophold på asylcentret i Holstebro, nægtede sig skyldige i tyveriet. På grund af deres status som asylansøgere blev de ikke varetægtsfængslet men dog frihedsberøvet, hvilket de skal være indtil på onsdag. Her kommer deres sag for retten, hvor en dommer skal tage stillingen til, om de er skyldige eller ej.