København. 2018 har ikke været noget let år for det danske landbrug, hvor sommerens tørke og udsving på fødevaremarkederne har presset økonomien. Arlas andelsejere - de mælkeproducenter, der sender deres mælk til mejeriet - får dog en ekstra udbetaling.

Det skriver Arla i sit årsregnskab, der er kommet onsdag. - Som et landmandsejet mejeriselskab bekymrer vi os om vores andelshaveres ve og vel, og vi har set, hvordan mange af vores kolleger har lidt under den tørre sommer sidste år. - Vi har nu en enestående mulighed for at hjælpe dem, uden at det påvirker koncernen negativt, og jeg er stolt af det forslag, vi har indstillet, skriver bestyrelsesformand i Arla Jan Toft Nørgaard i en pressemeddelelse. Arlas ledelse foreslår en ekstraordinær udbetaling af overskuddet, der lyder på 2,2 milliarder kroner, til andelshaverne. Det skal ske via en ekstra udbetaling på 2,3 eurocent per liter mælk, der er leveret til Arla. Ifølge de seneste estimater fra februar faldt det samlede danske landbrugs overskud før finansielle poster med 8,3 milliarder kroner til 1,7 milliarder kroner i 2018. Ud over tørken led landbruget under lavere priser for svinekød. Det kostede alene 3,6 milliarder kroner for svinebønderne, konkluderede forskere fra Københavns Universitet, der præsenterede estimatet. /ritzau/