Arla får transportpris

Ringkøbing-Skjern: Arla Foods har i denne uge modtaget Sikker Trafik Erhvervs-prisen for sin arbejde med at gøre de ansattes kørsel i trafikke mere sikker.

Det skriver Rådet for sikker trafik i en pressemeddelelse.

Arla har 750 chauffører, som tilsammen kører omkring 40 millioner kilometer på de danske veje hvert eneste år. Virksomheden får prisen for sin indsats på trafiksikkerhedsområdet, som har betydet færre ulykker, mindre stress blandt chaufførerne og et lavere brændstofforbrug.

- Vi er glade for den anerkendelse, vi har fået. Vi er meget stolte af at modtage prisen. Det beviser, at vores vedholdende arbejde med at have fokus på trafiksikkerhed er nyttigt. Vores arbejde med at højne sikkerhedsniveauet har haft den sideeffekt, at vi har sparet 450.000 lister brændstof om året og har fået et markant bedre arbejdsmiljø på arbejdspladsen, fortæller transportchef i Arla Foods, Peter Sørensen.