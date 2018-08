Arla bygger topmoderne innovationscenter i Nr. Vium - skal beskæftige 90

- Verdens befolkning vokser, hvilket øger behovet for sunde og bæredygtige fødevarer. Det er en stor udfordring, og i Arla ønsker vi at være en del af løsningen. Vi ved, at mælkens næringsstoffer kan spille en vigtig rolle for at sikre en sund og afbalanceret kost for mennesker over hele verden. Med det nye innovationscenter vil vi bruge avanceret forskning og teknologi til at udforske mælk og valles fulde potentiale som ingredienser til fødevarer og specialiseret ernæring.

Arlas tro på, at innovation er nøglen til at skabe fremtidens mejeri, blev demonstreret, da Arla åbnede Arla Innovation Center (AIC) i Skejby sidste år. Med investeringen på 36,3 millioner euro (ca. 275 millioner kroner, red.) skaber Arla nu et center for forskning og udvikling inden for valle og mælkebaserede ingredienser.

Som en del af Arla Foods Ingredients skal det nye center huse førende forskere og innovatører, der vil udforske og levere nye måder at bruge mælk og valle på, for at imødekomme den voksende verdensbefolknings behov, fortæller Arla og fortsætter:

Byggeriet forventes at starte i efteråret 2019, og centret forventes at åbne i 2021. Det vil være et topmoderne anlæg på 9.000 kvadratmeter med åbent kontormiljø, laboratorier og et pilotanlæg. Centret skal beskæftige op til 90 personer.

Nr. Vium: Arla Foods vil bygge et banebrydende innovationscenter i Nr. Vium for at udforske vallens fulde potentiale.

- Vores kunder søger altid nye løsninger tilpasset forbrugernes skiftende behov. Vores fokus er at udforske alle komponenter i mælk og valle og kombinere dem for at forbedre produktets næringsmæssige eller funktionelle værdi. Det vil vi undersøge endnu dybere i vores nye innovationscenter for at hjælpe vores kunder med at udvikle nye produkter, der opfylder børns, atleters, patienters og forbrugeres særlige ernæringsbehov."

Investeringen i innovationscentret blev for nyligt godkendt af Arla Foods' bestyrelse og understøtter virksomhedens strategiske fokus på innovation. Centret er en del af Arla Foods Ingredients (AFI), Arlas datterselskab, der har transformeret valle fra det, der engang blev betragtet som et affaldsprodukt, til kvalitetsingredienser der bruges til spædbarnsernæring, klinisk ernæring, sportsernæring, specialiseret ernæring samt andre føde- og drikkevarer.

Unikt miljø

Det nye innovationscenter vil være placeret i Nr. Vium tæt på Arla Foods Ingredients største produktionssted, Danmark Protein.

"Det skaber et unikt miljø for procesudvikling og testproduktion. I centeret vil forskere, teknikere og innovatører dække alle aspekter af forskning og udvikling inden for valle og mælk. Fra avancerede separationsteknologier til at isolere specifikke dele af valle eller mælk - til varmebehandlings- og pasteuriseringsteknologi for at forbedre funktionaliteten og holdbarheden", skriver Arla.

I øjeblikket arbejder cirka 70 forskere, teknikere og ingeniører med innovation i AFI, men ifølge Henrik Andersen vil det nye innovationscenter give endnu flere muligheder:

- De kolleger, der arbejder med innovation i AFI, er blandt de mest talentfulde i verden, og det er vores ambition at fortsætte med at tiltrække de allerdygtigste kolleger, der deler vores mission om at opdage og levere alt det, som valle kan bringe til folks liv. Det bliver et spændende sted at arbejde med de mest udfordrende udviklingsprojekter i mejeribranchen, siger han.